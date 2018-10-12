Национальный праздник шоколада стартовал во Львове

Как отмечают организаторы, во время нынешнего праздника каждый посетитель сможет насладиться не только шоколадом, но и разнообразными напитками, принять участие в "шоколадных" мастер-классах, а также приобрести особые, "шоколадные" сувениры на память. Традиционно на мероприятии будут действовать Шоколадная ярмарка и "Детская шоколадная страна".

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Кроме этого, каждый желающий сможет принять участие в любительском чемпионате "Домашний кондитер". Как уверяют организаторы, для этого не обязательно быть профессионалом - достаточно верить в свои силы и приготовить вкусный десерт, который оценит компетентное жюри.

Также в программе - шоколадное действо от театра "Вагабунда", выставка работ шоколадных скульпторов, выступления юношеских танцевальных и вокальных коллективов, детские мастер-классы и другое.