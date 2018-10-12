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Національне свято шоколаду стартувало у Львові

Національне свято шоколаду стартувало у Львові

Київ • УНН

 • 10728 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. З 12 по 15 жовтня у Львові проходитиме Національне Свято Шоколаду - всеукраїнська подія, яка щороку об’єднує найкращих виробників, наймайстерніших шоколатьє та найсмачніший шоколад, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Як зазначають організатори, під час цьогорічного свята кожен відвідувач матиме змогу посмакувати не лише шоколадом, але й різноманітними напоями, взяти участь у “шоколадних” майстер-класах, а також придбати особливі, “шоколадні” сувеніри на згадку. Традиційно на заході також діятимуть Шоколадний ярмарок та “Дитяча шоколадна країна”.

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Окрім цього, кожен охочий зможе взяти участь в аматорському чемпіонаті “Домашній кондитер”. Як запевняють організатори, для цього не обов’язково бути професіоналом — достатньо вірити в свої сили та приготувати смачний десерт, який оцінить компетентне журі.

Також в програмі — шоколадне дійство від театру “Вагабунда”, виставка робіт шоколадних скульпторів, виступи юнацьких танцювальних і вокальних колективів, дитячі майстер-класи та інше.

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