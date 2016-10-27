Нацбанк ухудшил прогноз роста ВВП в 2017-2018 годах
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста ВВП в среднесрочной перспективе, снизив его до 2,5% в 2017-м и 3,5% в 2018 году, передает УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"Прогноз экономического роста Национального банка на 2016 год остается неизменным - 1,1%. В среднесрочной перспективе ожидаются более умеренные темпы роста, чем прогнозировалось ранее: в 2017 году - на 2,5%, в 2018 - на 3,5%", - говорится в сообщении.
Как отметили в НБУ, главным образом снижение прогнозируемых темпов роста ВВП в эти годы связано с пересмотром предположений относительно внешней конъюнктуры для украинских экспортеров.