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Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП у 2017-2018 роках

Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП у 2017-2018 роках

Київ • УНН

 • 7974 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Національний банку України погіршив прогноз зростання ВВП у середньостроковій перспективі, знизивши його до 2,5% у 2017-ому і 3,5% у 2018 році, передає УНН з посиланням на прес-службу регулятора.

“Прогноз економічного зростання Національного банку на 2016 рік залишається незмінним — 1,1%. У середньостроковій перспективі очікуються більш помірні темпи зростання, ніж прогнозувалося раніше: у 2017 році — на 2,5%, у 2018 — на 3,5%”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у НБУ, головним чином зниження прогнозованих темпів зростання ВВП у ці роки пов’язано з переглядом припущень щодо зовнішньої кон’юнктури для українських експортерів.

Українські Національні Новини

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