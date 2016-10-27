Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП у 2017-2018 роках
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Національний банку України погіршив прогноз зростання ВВП у середньостроковій перспективі, знизивши його до 2,5% у 2017-ому і 3,5% у 2018 році, передає УНН з посиланням на прес-службу регулятора.
“Прогноз економічного зростання Національного банку на 2016 рік залишається незмінним — 1,1%. У середньостроковій перспективі очікуються більш помірні темпи зростання, ніж прогнозувалося раніше: у 2017 році — на 2,5%, у 2018 — на 3,5%”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у НБУ, головним чином зниження прогнозованих темпів зростання ВВП у ці роки пов’язано з переглядом припущень щодо зовнішньої кон’юнктури для українських експортерів.