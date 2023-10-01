НАТО отправит в Косово еще 200 солдат Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. НАТО направит в Косово для усиления миротворческих сил в стране еще 200 британских солдат. Об этом сообщил журналист Радио. Свобода Рикард Йозвяк в Х, пишет УНН.
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“НАТО подтверждает усиление КФОР 200 солдатами для присоединения к 400-человеческому контингенту Великобритании, который уже проводит учения в Косово”, - говорится в сообщении.
Журналист отмечает, что альянс делает этот “расчетливый шаг” для “выполнения своего мандата ООН: поддерживать безопасную среду и свободу передвижения для всех людей в Косово”.
Напомним
Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Альянс одобрил дополнительные миротворческие силы в Косово после беспорядков на косовско-сербской границе.