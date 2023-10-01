НАТО відправить у Косово ще 200 солдат Великої Британії

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“НАТО підтверджує посилення КФОР 200 солдатами для приєднання до 400-осібного контингенту Великобританії, який вже проводить навчання в Косово”, - йдеться у повідомленні.

Журналіст зазначає, що альянс робить цей “розважливий крок” для “виконання свого мандату ООН: підтримувати безпечне середовище та свободу пересування для всіх людей у ​​Косово”.

Нагадаємо

Генсек НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що Альянс схвалив додаткові миротворчі сили в Косово після заворушень на косовсько-сербському кордоні.