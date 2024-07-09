Путь Украины к вступлению в НАТО назван "необратимым" в проекте совместного коммюнике альянса, со ссылкой на три источника в понедельник сообщило CNN, пишет УНН.

Детали

Насколько прочные гарантии предоставить Украине относительно ее будущего членства в НАТО, было ключевым источником дебатов между 32 членами альянса накануне саммита в Вашингтоне, сообщал ранее CNN. Проект еще может измениться до того, как будет принята окончательная версия, но наличие формулировки "необратимости" станет значительным сигналом для Киева и москвы, отмечает издание.

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"Один из источников, официальный представитель США, сказал, что Белый дом поддерживает использование этого слова в заключительном коммюнике, если в документе также подтверждается, что работа Украины над демократическими реформами должна продолжаться. Чиновник сказал, что окончательная версия, как ожидается, будет содержать эту формулировку", - отмечается в публикации.

В то время как многие европейцы подчеркивали необходимость резких высказываний относительно возможного будущего Украины в альянсе, официальные лица США и Германии предложили описать "мост" к членству Украины в НАТО, указывает при этом издание.

Однако, как сообщается со ссылкой на европейского дипломата, официальные лица также отметили важность "ощутимых мер", для поддержки текущей борьбы Украины с россией. Председатель украинского парламента Руслан Стефанчук заявил на мероприятии в понедельник, что речь идет не только о формулировках, а о том, чтобы приблизить Украину к НАТО.

Высокопоставленный чиновник администрации США заявил в пятницу, что альянс сделает "новые важные объявления о том, как мы увеличиваем военную, политическую и финансовую поддержку Украины" в рамках "моста" Украины в НАТО.

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Представители США в понедельник публично отказались обсуждать детали совместного коммюнике накануне саммита, который начнется во вторник.

"Значительное внимание справедливо уделяется тому, что члены альянса скажут о пути членства Украины в декларации саммита. Формулировки будут четкими и сильными. Это будет признание жизненно важных текущих усилий Украины по реформам и продемонстрирует поддержку альянсом Украины на ее пути к членству в НАТО", - заявил на брифинге в понедельник старший советник по вопросам Европы в Совете национальной безопасности США Майкл Карпентер.

Высокопоставленный чиновник американской администрации сказал в пятницу, что то, что они "описали с точки зрения перехода к членству и результатов, которые НАТО обнародует для Украины, является достаточно существенным".

"Мы не говорим о каком-то плане того, как они собираются добраться отсюда туда. Мы говорим о поддержке целого командования в Висбадене, и мы рассмотрим, как мы делаем эти различные части, о которых я упоминал ранее, - обучение, координация, оснащение, координация, материально-техническое обеспечение, развитие сил. Это очень серьезные усилия, чтобы привести Украину в положение, как я уже говорил ранее, когда она будет готова взять на себя свои роли и обязанности в альянсе с первого дня", - сказал чиновник.

"Я позволю украинцам говорить за себя, но я думаю, что они понимают ценность того, что НАТО сделает для этого", - сказали они.

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