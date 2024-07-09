В Белом доме осудили удары россии по детской клинике "Охматдет" и пообещали в течение этой недели "очень сильный набор сигналов и сообщений" российскому президенту владимиру путину. Об этом заявил советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби журналистам 8 июля, пишет УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Детали

Кирби заявил, что для путина это "нормально бить по гражданской инфраструктуре", и ему "безразлично, находятся ли люди в больницах или жилых домах".

У него на брифинге спросили, не является ли подобная атака россиян определенным сигналом накануне саммита НАТО, который должен пройти с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

Я не могу подчеркнуть, что это какое-то сообщение. Но, как я уже сказал, то, что вы увидите в течение этой недели, это очень сильный набор сигналов и сообщений господину путину о том, что он не может переждать НАТО, не сможет переждать Соединенные Штаты. Мы будем продолжать поддерживать Украину - ответил Кирби.

россия, по словам Кирби, усилила свою кампанию против украинской энергосистемы, намеренно "лишая мирное население света" перед осенью и зимой. Чиновник Белого дома анонсировал, что на саммите НАТО будет "несколько серьезных шагов" для усиления противовоздушной обороны Украины.

У Кирби также уточнили, может ли атака на "Охматдет" и другую инфраструктуру изменить позицию США, согласно которой Украина не может наносить прямые удары по российским аэродромам американским оружием вглубь россии. Именно с тех аэродромов, как считают в Киеве, были выпущены ракеты 8 июля.

"В нашей политике не произошло никаких изменений. Президент несколько недель назад дал указания Украине, что они могут использовать предоставленное нами оружие для нанесения ударов по целям непосредственно за рубежом. Это все еще так и остается" - ответил Кирби.

В Белом доме заявили, что решение об ударах их оружием вглубь РФ остается в силе