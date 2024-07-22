НАТО: более 500 тысяч военных альянса в состоянии повышенной готовности

Более 500 тысяч военнослужащих НАТО находятся в состоянии повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-секретарь Североатлантического альянса Фарах Дахлалла в интервью CNN, передает УНН.

С 2014 года НАТО претерпела самую значительную трансформацию в нашей коллективной обороне за последнее поколение. Мы ввели наиболее комплексные оборонные планы со времен холодной войны, и сейчас более 500 тысяч военнослужащих находятся в состоянии повышенной готовности - заявила пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлалла.

Как отмечает CNN, несколько европейских стран вновь ввели или расширили обязательную военную службу на фоне растущей угрозы со стороны москвы, что является частью целого ряда мер, направленных на укрепление обороноспособности, которые, вероятно, будут еще больше расширены.

"Мы приходим к пониманию того, что нам, возможно, придется изменить способ мобилизации, изменить способ производства военной техники, набора и обучения персонала", - сказал Роберт Гамильтон, руководитель отдела исследований Евразии в Институте исследований внешней политики, который в течение 30 лет служил офицером армии США.

"Это трагическая правда, что мы находимся здесь, в 2024 году, и решаем вопрос о том, как мобилизовать миллионы людей, чтобы бросить их в "мясорубку" потенциальной войны, но именно сюда нас завела россия", - сказал он.

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Ряд европейских стран прекратили обязательную воинскую повинность после окончания холодной войны, но несколько государств - особенно в Скандинавии и Прибалтике - снова ввели ее в последние годы, в основном из-за российской угрозы. В некоторых странах отказ от призыва может привести к штрафу или даже тюремному заключению.

Среди одной из стран, где вернули призыв, стала Латвия. Там обязательная военная служба была вновь введена с 1 января этого года, после того, как была отменена в 2006 году. Граждане мужского пола будут призываться на службу в течение 12 месяцев после достижения 18 лет или окончания школы для тех, кто еще учится в учебных заведениях.

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В апреле Норвегия представила амбициозный долгосрочный план, который почти вдвое увеличит оборонный бюджет страны и пополнит вооруженные силы более чем на 20 000 солдат, служащих и резервистов по призыву.

"Нам нужна оборона, которая будет соответствовать целям в новых условиях безопасности", - заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.

Призыв в армию в Норвегии является обязательным, а в 2015 году страна стала первым членом оборонного альянса НАТО, который призвал в армию мужчин и женщин на равных условиях.

Также в этом году Германия впервые со времен холодной войны обновила свой план на случай возникновения конфликта в Европе, а министр обороны Борис Писториус представил в июне предложение о новой добровольной военной службе. "Мы должны быть готовы к войне к 2029 году", - сказал он.