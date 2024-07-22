НАТО: более 500 тысяч военных альянса в состоянии повышенной готовности

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Байден не планирует уходить в отставку до конца срока - Белый дом

Байден не планирует уходить в отставку до конца срока - Белый дом

  •  77715 просмотра
Филиппины и Китай договорились о пополнении запасов на Второй мели Томаса

Филиппины и Китай договорились о пополнении запасов на Второй мели Томаса

  •  65281 просмотра
Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку Украины после его отказа от выборов 2024 года

Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку Украины после его отказа от выборов 2024 года

  •  76845 просмотра
Оккупанты планируют пропагандистский молодежный форум на захваченных территориях

Оккупанты планируют пропагандистский молодежный форум на захваченных территориях

  •  72946 просмотра
Китай снижает ключевую ставку и базовые ставки по кредитам для стимулирования экономики

Китай снижает ключевую ставку и базовые ставки по кредитам для стимулирования экономики

  •  51094 просмотра
публикации
Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

19 июля 2024, 10:34  •  203976 просмотра
"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

19 июля 2024, 08:57  •  198477 просмотра
Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)

Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)
Эксклюзив

19 июля 2024, 07:31  •  196317 просмотра
Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

19 июля 2024, 07:12  •  202169 просмотра
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

17 июля 2024, 14:56  •  273060 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
22 июля: День манго, Всемирный день мозга

22 июля: День манго, Всемирный день мозга

  •  23376 просмотра
День без купальников, Международный день нездоровой пищи. Что еще можно отметить 21 июля

День без купальников, Международный день нездоровой пищи. Что еще можно отметить 21 июля

21 июля 2024, 03:11  •  62818 просмотра
20 июля: Международный день Луны, Всемирный день шахмат

20 июля: Международный день Луны, Всемирный день шахмат

20 июля 2024, 03:07  •  85771 просмотра
Пять увлекательных фильмов ужасов: что посмотреть в жаркие летние дни

Пять увлекательных фильмов ужасов: что посмотреть в жаркие летние дни

19 июля 2024, 16:51  •  90002 просмотра
Официальный кот министерства: в МИД Литвы "взяли" на работу котенка

Официальный кот министерства: в МИД Литвы "взяли" на работу котенка

19 июля 2024, 16:32  •  86520 просмотра
Актуальное
НАТО: более 500 тысяч военных альянса в состоянии повышенной готовности

НАТО: более 500 тысяч военных альянса в состоянии повышенной готовности

Киев  •  УНН

22 июля 2024, 07:12  •  1718 просмотра

Read in English

НАТО сообщает о 500 тыс. военных в повышенной готовности из-за угрозы со стороны россии. Европейские страны восстанавливают обязательную военную службу и увеличивают оборонные бюджеты для укрепления обороноспособности.

Более 500 тысяч военнослужащих НАТО находятся в состоянии повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-секретарь Североатлантического альянса Фарах Дахлалла в интервью CNN, передает УНН.

С 2014 года НАТО претерпела самую значительную трансформацию в нашей коллективной обороне за последнее поколение. Мы ввели наиболее комплексные оборонные планы со времен холодной войны, и сейчас более 500 тысяч военнослужащих находятся в состоянии повышенной готовности

- заявила пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлалла.

Как отмечает CNN, несколько европейских стран вновь ввели или расширили обязательную военную службу на фоне растущей угрозы со стороны москвы, что является частью целого ряда мер, направленных на укрепление обороноспособности, которые, вероятно, будут еще больше расширены.

"Мы приходим к пониманию того, что нам, возможно, придется изменить способ мобилизации, изменить способ производства военной техники, набора и обучения персонала", - сказал Роберт Гамильтон, руководитель отдела исследований Евразии в Институте исследований внешней политики, который в течение 30 лет служил офицером армии США.

"Это трагическая правда, что мы находимся здесь, в 2024 году, и решаем вопрос о том, как мобилизовать миллионы людей, чтобы бросить их в "мясорубку" потенциальной войны, но именно сюда нас завела россия", - сказал он.

Европа должна подготовиться к десятилетию войны в Украине - глава НАТО19 июля 2024, 13:28 • 35274 просмотра

Ряд европейских стран прекратили обязательную воинскую повинность после окончания холодной войны, но несколько государств - особенно в Скандинавии и Прибалтике - снова ввели ее в последние годы, в основном из-за российской угрозы. В некоторых странах отказ от призыва может привести к штрафу или даже тюремному заключению.

Среди одной из стран, где вернули призыв, стала Латвия. Там обязательная военная служба была вновь введена с 1 января этого года, после того, как была отменена в 2006 году. Граждане мужского пола будут призываться на службу в течение 12 месяцев после достижения 18 лет или окончания школы для тех, кто еще учится в учебных заведениях.

Германия готовится к передислокации сотен тысяч военных на восточный фланг НАТО14 июля 2024, 02:30 • 109903 просмотра

В апреле Норвегия представила амбициозный долгосрочный план, который почти вдвое увеличит оборонный бюджет страны и пополнит вооруженные силы более чем на 20 000 солдат, служащих и резервистов по призыву.

"Нам нужна оборона, которая будет соответствовать целям в новых условиях безопасности", - заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.

Призыв в армию в Норвегии является обязательным, а в 2015 году страна стала первым членом оборонного альянса НАТО, который призвал в армию мужчин и женщин на равных условиях.

Также в этом году Германия впервые со времен холодной войны обновила свой план на случай возникновения конфликта в Европе, а министр обороны Борис Писториус представил в июне предложение о новой добровольной военной службе. "Мы должны быть готовы к войне к 2029 году", - сказал он.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
Эксклюзив
В Броварах на перекрестках светофоры обустраивают автономным питанием: мэр Игорь Сапожко объяснил, какие именно выбрали
  •  14635 просмотра

В Броварах на перекрестках светофоры обустраивают автономным питанием: мэр Игорь Сапожко объяснил, какие именно выбрали

Эксклюзив
"Бизнес - это буржуи и кулаки, которых надо грабить": владелец компании "Мединова“ о давлении со стороны силовиков
19 июля 2024, 12:52  •  147550 просмотра

"Бизнес - это буржуи и кулаки, которых надо грабить": владелец компании "Мединова“ о давлении со стороны силовиков

Эксклюзив
В АРМА еще ни разу не проводился полноценный внешний аудит - эксперт
19 июля 2024, 11:53  •  144345 просмотра

В АРМА еще ни разу не проводился полноценный внешний аудит - эксперт

Эксклюзив
Реформа ГНС: необходимо резкое сокращение количества налоговиков - эксперт
19 июля 2024, 11:04  •  145423 просмотра

Реформа ГНС: необходимо резкое сокращение количества налоговиков - эксперт

Эксклюзив
Община нашего города против переименования. Оно может привести к дополнительным расходам из бюджета - депутат Броварского горсовета
19 июля 2024, 10:22  •  123195 просмотра

Община нашего города против переименования. Оно может привести к дополнительным расходам из бюджета - депутат Броварского горсовета

"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя
19 июля 2024, 08:57  •  198477 просмотра

"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

Эксклюзив
Украинцы за полгода разместили на 15% больше депозитов в банках, чем в прошлом году - эксперт
19 июля 2024, 06:38  •  101356 просмотра

Украинцы за полгода разместили на 15% больше депозитов в банках, чем в прошлом году - эксперт

Эксклюзив
Судью Шевченковского райсуда столицы задержали за рулем в нетрезвом состоянии
18 июля 2024, 16:51  •  112039 просмотра

Судью Шевченковского райсуда столицы задержали за рулем в нетрезвом состоянии

Эксклюзив
В такую жару собака вряд ли проживет без воды более двух-трех суток - ветеринар
18 июля 2024, 13:27  •  112276 просмотра

В такую жару собака вряд ли проживет без воды более двух-трех суток - ветеринар

Эксклюзив
Инициативы Даниила Гетманцева по увеличению налогов можно назвать давлением на бизнес - эксперт
18 июля 2024, 11:24  •  112360 просмотра

Инициативы Даниила Гетманцева по увеличению налогов можно назвать давлением на бизнес - эксперт

Популярные

Китай снижает ключевую ставку и базовые ставки по кредитам для стимулирования экономики

Китай снижает ключевую ставку и базовые ставки по кредитам для стимулирования экономики

  •  51094 просмотра
Оккупанты планируют пропагандистский молодежный форум на захваченных территориях

Оккупанты планируют пропагандистский молодежный форум на захваченных территориях

  •  72946 просмотра
Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку Украины после его отказа от выборов 2024 года

Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку Украины после его отказа от выборов 2024 года

  •  76845 просмотра
Филиппины и Китай договорились о пополнении запасов на Второй мели Томаса

Филиппины и Китай договорились о пополнении запасов на Второй мели Томаса

  •  65281 просмотра
Байден не планирует уходить в отставку до конца срока - Белый дом

Байден не планирует уходить в отставку до конца срока - Белый дом

  •  77715 просмотра

Публикации

Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

19 июля 2024, 10:34  •  203976 просмотра
"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

19 июля 2024, 08:57  •  198477 просмотра
Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)

Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)
Эксклюзив

19 июля 2024, 07:31  •  196317 просмотра
Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

19 июля 2024, 07:12  •  202169 просмотра
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

17 июля 2024, 14:56  •  273060 просмотра

Война

30 обстрелам подверглась Донетчина со стороны вс рф за сутки

30 обстрелам подверглась Донетчина со стороны вс рф за сутки

  •  2861 просмотра
«Корректировала удары по Очакову": СБУ задержала информаторку фсб из сети блогера-предателя лебедева

«Корректировала удары по Очакову": СБУ задержала информаторку фсб из сети блогера-предателя лебедева

  •  2651 просмотра
Воздушные силы предупредили Одесскую область о вражеской ракете

Воздушные силы предупредили Одесскую область о вражеской ракете

  •  5955 просмотра
За сутки около 30 мужчинам отказали в выезде за границу из-за отсутствия военно-учетного документа

За сутки около 30 мужчинам отказали в выезде за границу из-за отсутствия военно-учетного документа

  •  8178 просмотра
Воздушные силы: за сутки уничтожено 16 вражеских беспилотников на юге и востоке

Воздушные силы: за сутки уничтожено 16 вражеских беспилотников на юге и востоке

  •  9306 просмотра

политика

Важный этап в реструктуризации долга: Украина договорилась с держателями еврооблигаций

Важный этап в реструктуризации долга: Украина договорилась с держателями еврооблигаций

  •  709 просмотра
Владелец "Гулливера" Полищук подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против АРМА

Владелец "Гулливера" Полищук подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против АРМА

  •  18529 просмотра
Китай снижает ключевую ставку и базовые ставки по кредитам для стимулирования экономики

Китай снижает ключевую ставку и базовые ставки по кредитам для стимулирования экономики

  •  51102 просмотра
Оккупанты планируют пропагандистский молодежный форум на захваченных территориях

Оккупанты планируют пропагандистский молодежный форум на захваченных территориях

  •  72953 просмотра
Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку Украины после его отказа от выборов 2024 года

Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку Украины после его отказа от выборов 2024 года

  •  76853 просмотра

Война

30 обстрелам подверглась Донетчина со стороны вс рф за сутки

30 обстрелам подверглась Донетчина со стороны вс рф за сутки

  •  2861 просмотра
«Корректировала удары по Очакову": СБУ задержала информаторку фсб из сети блогера-предателя лебедева

«Корректировала удары по Очакову": СБУ задержала информаторку фсб из сети блогера-предателя лебедева

  •  2651 просмотра
Воздушные силы предупредили Одесскую область о вражеской ракете

Воздушные силы предупредили Одесскую область о вражеской ракете

  •  5955 просмотра
За сутки около 30 мужчинам отказали в выезде за границу из-за отсутствия военно-учетного документа

За сутки около 30 мужчинам отказали в выезде за границу из-за отсутствия военно-учетного документа

  •  8178 просмотра
Воздушные силы: за сутки уничтожено 16 вражеских беспилотников на юге и востоке

Воздушные силы: за сутки уничтожено 16 вражеских беспилотников на юге и востоке

  •  9306 просмотра

политика

Важный этап в реструктуризации долга: Украина договорилась с держателями еврооблигаций

Важный этап в реструктуризации долга: Украина договорилась с держателями еврооблигаций

  •  709 просмотра
Владелец "Гулливера" Полищук подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против АРМА

Владелец "Гулливера" Полищук подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против АРМА

  •  18529 просмотра
Китай снижает ключевую ставку и базовые ставки по кредитам для стимулирования экономики

Китай снижает ключевую ставку и базовые ставки по кредитам для стимулирования экономики

  •  51102 просмотра
Оккупанты планируют пропагандистский молодежный форум на захваченных территориях

Оккупанты планируют пропагандистский молодежный форум на захваченных территориях

  •  72953 просмотра
Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку Украины после его отказа от выборов 2024 года

Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку Украины после его отказа от выборов 2024 года

  •  76853 просмотра

Новости Бизнеса

Вторая панельная дискуссия на конференции «MHP Procurement Conference 2024: большой бизнес о закупках»: итоги

Вторая панельная дискуссия на конференции «MHP Procurement Conference 2024: большой бизнес о закупках»: итоги

19 июля 2024, 17:07  •  61576 просмотра
В МХП рассказали о лучших практиках построения долгосрочного и выгодного партнерства

В МХП рассказали о лучших практиках построения долгосрочного и выгодного партнерства

19 июля 2024, 17:03  •  58856 просмотра
Закупка услуг - еще одна важная составляющая в работе компании МХП

Закупка услуг - еще одна важная составляющая в работе компании МХП

19 июля 2024, 14:17  •  59734 просмотра

Экономика

Важный этап в реструктуризации долга: Украина договорилась с держателями еврооблигаций

Важный этап в реструктуризации долга: Украина договорилась с держателями еврооблигаций

  •  709 просмотра
В Украине заработали программы беспроцентного кредитования граждан, ОСМД и ЖСК на покупку электрогенерирующего оборудования

В Украине заработали программы беспроцентного кредитования граждан, ОСМД и ЖСК на покупку электрогенерирующего оборудования

  •  1818 просмотра
Курс валют на 22 июля: доллар незначительно вырос в цене

Курс валют на 22 июля: доллар незначительно вырос в цене

  •  3952 просмотра
Цены на нефть растут на фоне ожиданий снижения ставок в США

Цены на нефть растут на фоне ожиданий снижения ставок в США

  •  10363 просмотра
Китай снижает ключевую ставку и базовые ставки по кредитам для стимулирования экономики

Китай снижает ключевую ставку и базовые ставки по кредитам для стимулирования экономики

  •  51102 просмотра

Киев

Обрыв троса на аттракционе в Киеве: из Днепра достали тело парня

Обрыв троса на аттракционе в Киеве: из Днепра достали тело парня

  •  709 просмотра
Поиски 20-летнего парня, который упал в Днепр с аттракциона, продолжились

Поиски 20-летнего парня, который упал в Днепр с аттракциона, продолжились

  •  6891 просмотра
Латвия намерена отправить медицинские товары для поврежденной больницы «Охматдет» в Киеве

Латвия намерена отправить медицинские товары для поврежденной больницы «Охматдет» в Киеве

  •  33549 просмотра
В Киеве завершены поиски тела после обрыва канатной дороги

В Киеве завершены поиски тела после обрыва канатной дороги

  •  29280 просмотра
Кратковременные дожди и грозы: какой будет погода в Украине 22 июля

Кратковременные дожди и грозы: какой будет погода в Украине 22 июля

  •  27645 просмотра