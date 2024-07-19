Европа должна быть готова к десятилетию войны в Украине. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью ВВС, пишет УНН.

Детали

Столтенберг, у которого в октябре заканчивается 10-летний срок пребывания на посту генерального секретаря, сказал, что Украина и союзники должны быть готовы к затягиванию войны до десятилетия, однако "парадокс" ситуации заключается в том, что чем убедительнее будет западный военный альянс, тем быстрее будет достигнуто ее урегулирование.

Он призвал европейских членов НАТО усилить свои обязательства на фоне опасений, что финансирование со стороны США может быть сокращено или даже прекращено, если Дональд Трамп выиграет второй срок на посту президента США на выборах в ноябре.

Он утвердительно ответил на вопрос, должны ли союзники по НАТО быть готовыми к затягиванию конфликта в Украине, который длится уже более 10 лет, еще на десятилетия.

Но главный месседж заключается в том, что чем сильнее будет поддержка Украины и чем увереннее мы будем готовы брать на себя обязательства, тем быстрее эта война может закончиться. Парадокс заключается в том, что сейчас путин считает, что он может нас переждать. Поэтому война продолжается. Когда мы очень четко дадим понять, что мы здесь надолго, что мы имеем сильную и длительную поддержку Украины, тогда мы будем иметь условия для решения, в котором Украина будет преобладать как суверенное независимое государство - сказал он.

Добавим

Он также прокомментировал создание в Германии командного подразделения НАТО, которое с сентября должно координировать поддержку Украины.

Это обеспечит большую предсказуемость, подотчетность и поддержку, а также продемонстрирует нашу неизменную приверженность поддержке Украины. Пришло время встать на защиту свободы и демократии, и это место - Украина - сказал Столтенберг.

Напомним

Йенс Столтенберг прослужил генеральным секретарем НАТО 10 лет и уйдет с этой должности в октябре этого года. Его сменит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

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