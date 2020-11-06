Следующий соперник сборной Украины огласил заявку на матч Лиги наций

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Наставник сборной Германии Йоахим Лев объявил имена 29-ти игроков, которые будут готовиться к товарищескому поединку с Чехией (11 ноября) и матчам Лиги наций с Украиной (14 ноября) и Испанией (17 ноября), передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Состав сборной Германии получил следующий вид:

вратари: Бернд Лено ("Арсенал", Англия), Мануэль Нойер ("Бавария"), Кевин Трапп ("Айнтрахт" Ф), Оливер Бауманн ("Хоффенхайм");

защитники: Матиас Гинтер ("Боруссия" М), Робин Госенс ("Аталанта", Италия), Марсель Хальстенберг ("Лейпциг"), Беньямин Хенрикс ("Монако", Франция), Тило Керер ("ПСЖ", Франция), Робин Кох ("Лидс", Англия), Филипп Макс (ПСВ, Нидерланды), Антонио Рюдигер ("Челси", Англия), Нико Шульц ("Боруссия" Д), Никлас Штарк ("Герта"), Джонатан Та ("Байер"), Феликс Удуохай ("Аугсбург");

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полузащитники: Надим Амири ("Байер"), Махмуд Дауд, Юлиан Брандт (оба - "Боруссия" Д), Серж Гнабри, Леон Горецкий (оба - "Бавария"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити"), Йонас Хоффманн ("Боруссия" М);

Нападающие: Лука Вальдшмидт ("Бенфика", Португалия), Тимо Вернер ("Челси", Англия), Тони Кроос ("Реал", Испания), Йозуа Киммо, Лерой Сане (оба - "Бавария"), Флориан Нойхаус ("Боруссия "М).

Примечательно, что поединок сборных Германии и Украины в Лиге наций состоится 14 ноября в Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена". Начало встречи - в 21:45 по киевскому времени.

Отметим также, обе сборные набрали по 6 очков и делят 2 и 3 места в квартете "4".

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