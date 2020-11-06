Наступний суперник збірної України оголосив заявку на матч Ліги націй

Склад збірної Німеччини набув наступного вигляду:

воротарі: Бернд Лено ("Арсенал", Англія), Мануель Ноєр ("Баварія"), Кевін Трапп ("Айнтрахт" Ф), Олівер Бауманн ("Хоффенхайм");

захисники: Матіас Гінтер ("Боруссія" М), Робін Госенс ("Аталанта", Італія), Марсель Хальстенберг ("Лейпциг"), Беньямін Хенрікс ("Монако", Франція), Тіло Керер ("ПСЖ", Франція), Робін Кох ("Лідс", Англія), Філіпп Макс (ПСВ, Нідерланди), Антоніо Рюдігер ("Челсі", Англія), Ніко Шульц ("Боруссія" Д), Ніклас Штарк ("Герта"), Джонатан Та ("Баєр"), Фелікс Удуохай ("Аугсбург");

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півзахисники: Надім Амірі ("Баєр"), Махмуд Дауд, Юліан Брандт (обидва — "Боруссія" Д), Серж Гнабрі, Леон Горецка (обидва — "Баварія"), Ілкай Гюндоган ("Манчестер Сіті", Англія), Йонас Хоффманн ("Боруссія" М);

нападники: Лука Вальдшмідт ("Бенфіка", Португалія), Тімо Вернер ("Челсі", Англія), Тоні Кроос ("Реал", Іспанія), Йозуа Кімміх, Лерой Сане (обидва — "Баварія"), Флоріан Нойхаус ("Боруссія" М).

Примітно, що поєдинок збірних Німеччини та України в Лізі націй відбудеться 14 листопада в Лейпцигу на стадіоні "Ред Булл Арена". Початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.

Зауважимо також, обидві збірні набрали по 6 очок і ділять 2 та 3 місця у квартеті "4".