Наступление на Курск демонстрирует слабость Путина, - немецкий депутат Фабер

Председатель оборонного комитета немецкого бундестага Маркус Фабер считает: наступление на Курскую область РФ демонстрирует российскому населению, что их диктатор ничего не контролирует Об этом он написал в социальной сети X, передает УНН.

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"Украинское наступление на оккупационные войска под Курском продолжается лучше, чем ожидалось. Это заставляет агрессора отводить значительное количество войск с фронта на востоке и ослабляет напряженность там", - отметил Фабер.

Он добавил, что это наступление также "демонстрирует российскому населению, что их диктатор ничего не контролирует, а военное руководство перегружено и не может справиться со своими обязанностями".

"Хорошая основа для мирных переговоров с преемником Путина. И для переговоров с Путиным перед Международным уголовным судом", - добавил депутат.

Он также отметил, что такая ситуация должна была бы стать для власти "поводом поговорить о большем количестве немецких танков Leopard 2" для Украины.

"Наша военная помощь Украине - лучшая инвестиция в нашу безопасность, ведь она ежедневно уменьшает потенциал российской угрозы. Она защищает мирное население Украины от того, чтобы оно стало беженцем. Рупоры Путина в Германии теперь тоже могут это осознать", - написал Фабер.

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