Наступление на Курск демонстрирует слабость Путина, - немецкий депутат Фабер
Киев • УНН
Председатель оборонного комитета бундестага Маркус Фабер заявил, что украинское наступление на Курск ослабляет российские позиции на востоке. Он призвал предоставить Украине больше танков Leopard 2.
Председатель оборонного комитета немецкого бундестага Маркус Фабер считает: наступление на Курскую область РФ демонстрирует российскому населению, что их диктатор ничего не контролирует Об этом он написал в социальной сети X, передает УНН.
Детали
"Украинское наступление на оккупационные войска под Курском продолжается лучше, чем ожидалось. Это заставляет агрессора отводить значительное количество войск с фронта на востоке и ослабляет напряженность там", - отметил Фабер.
Он добавил, что это наступление также "демонстрирует российскому населению, что их диктатор ничего не контролирует, а военное руководство перегружено и не может справиться со своими обязанностями".
"Хорошая основа для мирных переговоров с преемником Путина. И для переговоров с Путиным перед Международным уголовным судом", - добавил депутат.
Он также отметил, что такая ситуация должна была бы стать для власти "поводом поговорить о большем количестве немецких танков Leopard 2" для Украины.
"Наша военная помощь Украине - лучшая инвестиция в нашу безопасность, ведь она ежедневно уменьшает потенциал российской угрозы. Она защищает мирное население Украины от того, чтобы оно стало беженцем. Рупоры Путина в Германии теперь тоже могут это осознать", - написал Фабер.
росЗМІ заявили, що українські військові вночі увійшли до біловського району курської області: що відомо11 августа 2024, 07:24 • 42846 просмотров