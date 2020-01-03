Наставник "Шахтера" заявил о тяжести преодоления "Бенфики" в Лиге Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Португальский специалист “Шахтера” Луиш Каштру выразил неуверенность в своих силах перед матчами с “Бенфикой” в плей-офф Лиги Европы, передает УНН со ссылкой на bancada.
Тренер отметил уровень его визави из “Бенфики” Бруно Лаже.
“Сейчас пройти” Бенфику “чрезвычайно сложно. Не только из-за ее команду, но и за тренера Бруну лаже, его идеи связанной с тем, какой должна быть игра”, — сказал Каштру.
Добавим, что завтра “Бенфика” продолжит выступления в чемпионате Португалии матчем в гостях с “Гимарайнш”. Матч против “горняков” в ЛЕ пройдет 20 и 27 февраля.