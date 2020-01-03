Наставник "Шахтаря" заявив про важкість подолання "Бенфіки" в Лізі Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Португальський фахівець “Шахтаря” Луїш Каштру виразив невпевненість в своїх силах перед матчами з “Бенфікою” в плей-офф Ліги Європи, передає УНН з посиланням на bancada.
Тренер відзначив рівень його візаві з “Бенфіки” Бруно Лаже.
“Зараз пройти „Бенфіку“ надзвичайно складно. Не тільки через її команду, але і через тренера Бруну Лаже, його ідеї пов’язаною із тим, якою має бути гра”, — сказав Каштру.
Додамо, що завтра “Бенфіка” продовжить виступи в чемпіонаті Португалії матчем в гостях із “Гімарайншем”. Матч проти “гірників” в ЛЄ пройде 20 і 27 лютого.