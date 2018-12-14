Насиров собирается в понедельник прийти в ГФС

"Ситуация становится еще интереснее: на следующей неделе в Государственной фискальной службе в конце концов будет руководитель, первый заместитель и заместитель, которые на своих должностях, а не выполняя обязанности", - отметил Насиров.

После этого адвокат Регина Гусейнова отметила, если в решении суда указано, что оно подлежит немедленному исполнению, то можно приходить на свое рабочее место без дополнительных разрешений, в том числе от Кабинета Министров.

"Я хотел сделать все по правилам. Но если вы говорите, что можно выходить на работу, то мы с Константином можем поехать в Государственную фискальную службу прям в понедельник утром", - сказал Насиров.

Как сообщал УНН, Насиров собирался прийти на рабочее место в среду 12 декабря, однако в этот день на рабочем месте его не видели.