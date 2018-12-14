Насіров збирається у понеділок прийти у ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Роман Насіров повідомив, що в понеділок, 17 грудня, разом з колишнім заступником голови Державної фіскальної служби Костянтином Лікарчуком може приїхати на роботу. Про це Насіров сказав в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
"Ситуація стає ще цікавішою: наступного тижня в Державній фіскальній службі в кінці кінців буде керівник, перший заступник і заступник, які на своїх посадах, а не виконуючи обов'язки", - зазначив Насіров.
Після цього адвокат Регіна Гусейнова зазначила, якщо в рішенні суду зазначено, що воно підлягає негайному виконанню, то можна приходити на своє робоче місце без додаткових дозволів, в тому числі від Кабінету Міністрів.
"Я хотів зробити все по правилам. Але якщо ви кажете, що можна виходити на роботу, то ми з Костянтином можемо поїхати в державну фіскальну службу прям в понеділок зранку", - сказав Насіров.
Як повідомляв УНН, Насіров збирався прийти на робоче місце в середу 12 грудня, проте в цей день на робочому місці його не бачили.