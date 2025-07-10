"Нас ничего не удивляет": европейские союзники Украины готовятся к непредсказуемым изменениям в политике Трампа
Киев • УНН
Европейские столицы выражают растерянность из-за изменений в политике администрации Трампа в отношении Украины и непонимание решений Пентагона. Дипломаты НАТО готовятся к любым сценариям, поскольку действия Белого дома в отношении Украины выглядят нескоординированными.
Страны Европы — союзники Украины не доверяют изменению в риторике президента США Дональда Трампа относительно россии и готовятся к различным сценариям развития событий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.
Детали
Как отмечает издание, в европейских столицах царит ощущение растерянности из-за недавних изменений в политике администрации Трампа в отношении Украины, а также из-за непонимания того, кто принимает решения в Пентагоне относительно поставок вооружения и оказания военной помощи.
Нас уже ничто не удивляет. Мы должны быть готовы ко всему
Другой европейский чиновник добавил, что администрация Дональда Трампа действует нескоординированно в отношении Украины, а потому многие в столицах стран-членов НАТО просто пытаются успевать за настроениями в Вашингтоне, которые часто меняются.
В то же время в Белом доме утверждают, что не меняли ни своей стратегии, ни политики в отношении российско-украинской войны и ситуации в Европе и мире в целом.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что президент США сообщил Владимиру Зеленскому, что не прекращал поставки оружия Украине, а лишь поручил проверку запасов Пентагона.