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"Нас нічого не дивує": європейські союзники України готуються до непередбачуваних змін у політиці Трампа

Київ • УНН

 • 865 перегляди

Європейські столиці висловлюють розгубленість через зміни в політиці адміністрації Трампа щодо України та нерозуміння щодо рішень Пентагону. Дипломати НАТО готуються до будь-яких сценаріїв, оскільки дії Білого дому щодо України виглядають нескоординованими.

"Нас нічого не дивує": європейські союзники України готуються до непередбачуваних змін у політиці Трампа

Країни Європи – союзники України не довіряють зміні у риториці президента США Дональда Трампа щодо росії і готуються до різних сценаріїв розвитку подій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Як зазначає видання, у європейських столицях панує відчуття розгубленості через нещодавні зміни в політиці адміністрації Трампа щодо України, а також через нерозуміння щодо того, хто приймає рішення в Пентагоні стосовно постачання озброєння і надання військової допомоги.

Нас вже ніщо не дивує. Ми маємо бути готові до всього

– заявив у коментарі журналістам дипломат однієї з країн НАТО на умовах анонімності.

Інший європейський чиновник додав, що адміністрація Дональда Трампа діє нескоординовано щодо України, а тому багато хто в столицях країн-членів НАТО просто намагається встигати за настроями у Вашингтоні, які часто змінюються.

Водночас у Білому домі стверджують, що не міняли ані своєї стратегії, ані політики щодо російсько-української війни і ситуації в Європі і світі в цілому.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що президент США повідомив Володимиру Зеленському, що не припиняв постачання зброї Україні, а лише доручив перевірку запасів Пентагону.

Євген Устименко

Євген Устименко

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