Нардепы решили не продлевать себе рабочий график. Корниенко объясняет: у депутатов много планов на жизнь

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“Давид Георгиевич (Арахамия - ред.) уже как руководитель фракции ("Слуга народа" - ред.) дал такой достаточно детальный анализ, что вопрос сложный, не простой, есть много планов на жизнь у депутатов - где-то округа, где-то встречи, где-то комиссии, где-то международные планы. И действительно, за такой короткий срок, как за две недели, пожалуй, трудно все-таки поменять график. Но мы не выносили в зал постановление. Оно было создано, такой вариант рассматривался, мы по нему не пошли, дальше будем работать в другом режиме”, - сказал Корниенко.

Детали

Первый вице-спикер Рады предположил, что сейчас обсуждается возможность проведения внеочередных заседаний. Он добавил, что в ВР накопилось немало важных законодательных инициатив.

“У нас действительно случилась некая “пробка”, как на дороге “пробка”, из законов, потому что мы долго занимались бюджетом, первым чтением, и на этой неделе много времени было посвящено кадровым вопросам, но это важные вопросы, их нужно решить”, - сказал он.

Напомним

На этой неделе Верховная Рада отправила в отставку пять и назначил четырех министров.