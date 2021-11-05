Нардепи вирішили не продовжувати собі робочий графік. Корнієнко пояснює: у депутатів багато планів на життя

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“Давид Георгійович (Арахамія – ред.) вже як керівник фракції ("Слуга народу" - ред.) дав такий досить детальний аналіз, що питання складне, не просте, є багато планів на життя у депутатів – десь округи, десь зустрічі, десь комісії, десь міжнародні плани. І дійсно, за такий короткий термін, як за два тижні, мабуть, важко все-таки поміняти графік. Але ми не виносили в зал постанову. Вона була створена, такий варіант розглядався, ми по ньому не пішли, далі працюватимемо в іншому режимі”, - сказав Корнієнко.

Деталі

Перший віце-спікер Ради припустив, що наразі обговорюється можливість проведення позачергових засідань. Він додав, що у ВР накопичилося чимало важливих законодавчих ініціатив.

“У нас дійсно трапилася певна “пробка”, як на дорозі “пробка”, з законів, тому що ми довго займались бюджетом, першим читанням, і на цьому тижні багато часу було присвячено кадровим питанням, але це важливі питання, їх треба було вирішити”, - сказав він.

Нагадаємо

Цього тижня Верховна Рада відправила у відставку п’ять та призначила чотирьох міністрів.