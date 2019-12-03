Нардепы отложили внедрение требований Евро-6 при производстве и импорте авто

Законопроект №2078-1 о внесении изменений в Закон Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведение первой государственной регистрации транспортных средств" относительно международных экологических требований для некоторых транспортных средств предусматривает перенос срока внедрения экологических требований Евро-6 новых легковых автомобилей при их производстве и импорте.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 2 Закона Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведения первой государственной регистрации транспортных средств" о возможности ввоза в Украину, производства и регистрации после 1 января 2020 транспортных средств, выработке в Украине или ввозе на таможенную территорию Украины до 31 декабря 2024 года включительно и имеющие действующий сертификат или другой документ о подтверждении соответствия, выданный в соответствии с законодательством Украины, подтверждающий, что конструкция данного транспортного средства соответствует экологическим нормам не ниже уровня "ЕВРО-5".

Добавим, соответственно пропуск на таможенную территорию Украины с целью свободного обращения и первую государственную регистрацию в Украине транспортных средств как произведенных в Украине, так и ввезенных на таможенную территорию Украины, будет осуществляться при условии их соответствия экологическим нормам не ниже уровня "ЕВРО-6" - с 1 января 2025 года.

Напомним, Национальному агентству по предупреждению коррупции разъяснено проблемные вопросы декларирования автомобиля, приобретенного за пределами Украины.