Нардепи відтермінували впровадження вимог Євро-6 при виробництві та імпорті авто
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Парламентарі ухвалили за основу та в цілому законопроект №2078-1 щодо реєстрації транспортних засобів згідно міжнародних екологічних вимог. Відповідне рішення ухвалили 356 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроект №2078- 1 про внесення змін до Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів" щодо міжнародних екологічних вимог для деяких транспортних засобів передбачає перенесення терміну впровадження екологічних вимог Євро-6 для нових легкових автомобілів при їх виробництві та імпорті.
Законопроектом пропонується внести зміни до статті 2 Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів" щодо можливості ввезення в Україну, виробництва та реєстрації після 1 січня 2020 року транспортних засобів, які виробленні в Україні або ввезенні на митну територію України до 31 грудня 2024 року включно та мають чинний сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності, виданий згідно із законодавством України, який підтверджує, що конструкція даного транспортного засобу відповідає екологічним нормам не нижче рівня "ЄВРО-5".
Додамо, відповідно пропуск на митну територію України з метою вільного обігу та першу державну реєстрацію в Україні транспортних засобів як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України, здійснюватиметься за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня "ЄВРО-6" – з 1 січня 2025 року.
Нагадаємо, Національному агентстві з питань запобігання корупції роз’яснили проблемні питання декларування автомобіля, придбаного за межами України.