Нардепы рассказали, что думают об акцизах на алкогольную продукцию

В общем, мнения депутатов относительно размеров акцизных ставок на спиртные напитки отличаются. Большинство из опрошенных, все же, убеждены, что повышать акцизы на алкогольную продукцию в нынешних условиях и плачевного состояния рынка не стоит.

"Я категорически против повышения акцизов. Давайте не будем последнее из кармана украинцев вытаскивать", - отметил народный депутат Сергей Каплин.

"Если поднимать акцизы - это спровоцирует самогоноварение и другие вещи, связанные с тенизацией рынка", - добавил Юрий Бойко.

"Теневой объем реализации как алкоголя так и табачных изделий существует даже при сегодняшнем уровне акцизов", - напомнил нардеп от "Самопомочи" Руслан Сидорович, добавив, что не видит смысла в дальнейшем росте акцизного налога.

Радикал Юрий Чижмарь, в свою очередь, считает, что к росту теневого алкорынка приводит не налог, а непрофессионализм правоохранителей.

"К теневому рынку приводит не налог, его увеличение или уменьшение. Приводит непрофессионализм правоохранительной системы, которая не умеет бороться с этим", - сказал он.

Народный депутат от "Самопомочи" Александр Данченко отметил, что повышение акцизов не приводит к уменьшению уровня употребления алкоголя украинцами.

"Я выступаю за то, чтобы украинцы вели здоровый образ жизни и вообще как можно меньше пыли. Но проблема в том, что ко всем реформам и законам нужно подходить комплексно. Просто так повышением акцизов ничего не решается. Опыт ЕС и наш собственный опыт показывает, что с поднятием акцизов люди не пьют меньше, а просто переходят на контрафактную продукцию низкого качества. То есть это не является прямым следствием повышения акцизов", - сказал политик.

Вместе с тем, в Совете нашлись и те, кто не против повышения акцизов на спиртные напитки, потому что видят в этом путь наполнения бюджета.

"Надо бороться с неуплатой налогов и, в том числе, с нелегальным оборотом спиртовой отрасли. С другой стороны, акцизы - всегда были одним из важных источников поступлений в бюджет. Поэтому если правительство считает, что сейчас нужно акцизы повышать - я не против этого. Но в то же время я за то, чтобы правительство обеспечило, чтобы это не привело к большей тенизации рынка", - заявил представитель от БПП Алексей Гончаренко.

Как писал УНН, законопроект правительства о повышении акцизов на алкогольную продукцию был зарегистрирован в Раде 17 сентября 2018 года. Сегодня документ вынесли в зал на голосование, и парламентарии отказались его поддержать.