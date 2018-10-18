Нардепи розповіли, що думають про акцизи на алкогольну продукцію

Загалом, думки депутатів стосовно розмірів акцизних ставок на спиртні напої різняться. Більшість з опитаних, все ж, переконані, що підвищувати акцизи на алкогольну продукцію за нинішніх умов та плачевного стану ринку не варто.

“Я категорично проти підвищення акцизів. Давайте не будемо останнє з кишені українця витягувати”, — зазначив народний депутат Сергій Каплін.

“Якщо піднімати акцизи — це спровокує самогоноваріння та інші речі, пов’язані із тінізацією ринку”, — додав Юрій Бойко.

“Тіньовий обсяг реалізації як алкоголю так і тютюнових виробів існує навіть при сьогоднішньому рівні акцизів”, — нагадав нардеп від “Самопомочі” Руслан Сидорович, додавши, що не бачить сенсу у подальшому рості акцизного податку.

Радикал Юрій Чижмарь, у свою чергу, вважає, що до росту тіньового алкоринку призводить не податок, а непрофесійність правоохоронців.

“До тіньового ринку призводить не податок, його збільшення чи зменшення. Призводить непрофесійність правоохоронної системи, яка не вміє боротися із цим”, — сказав він.

Народний депутат від "Самопомочі" Олександр Данченко зауважив, що підвищення акцизів не призводить до зменшення рівня вживання алкоголю українцями.

“Я виступаю за те, аби українці вели здоровий спосіб життя і взагалі якомога менше пили. Але проблема в тому, що до всіх реформ і законів потрібно підходити комплексно. Просто так підвищенням акцизів нічого не вирішується. Досвід ЄС і наш власний досвід показує, що із підняттям акцизів люди пити менше не стають, а просто переходять на контрафактну продукцію низької якості. Тобто це не є прямим наслідком підвищення акцизів”, — сказав політик.

Разом з тим, у Раді знайшлися і ті, хто не проти підвищення акцизів на спиртні напої, бо вбачають у цьому шлях наповнення бюджету.

“Треба боротися із несплатою податків і, в тому числі, із нелегальним оборотом спиртової галузі. З іншого боку, акцизи — це завжди було одним із важливих джерел надходжень до бюджету. Тому якщо уряд вважає, що зараз потрібно акцизи підвищувати — я не проти цього. Але, водночас, я за те, аби уряд забезпечив, щоб це не привело до більшої тінізації ринку”, — заявив представник від БПП Олексій Гончаренко.

Як писав УНН, законопроект уряду про підвищення акцизів на алкогольну продукцію був зареєстрований у Раді 17 вересня 2018 року. Сьогодні документ винесли в зал на голосування, і парламентарі відмовилися його підтримати.