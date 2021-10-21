Нардеп призвал правоохранителей эффективно расследовать дело по факту подделки подписи Кернеса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Правоохранительные органы должны активизировать досудебное расследование дела о возможной подделке подписи Геннадия Кернеса. Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат Александр Бакумов.
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“Уже есть уголовное производство. Следовательно, органы досудебного расследования должны эффективно расследовать его, исследовать все факты, подтверждающие или опровергающие обнаруженное.
Если будет установлен факт подделки подписи Кернеса — надо предъявить обвинение виновникам, и передать дело в суд”, — сказал он.
Напомним, уголовное производство из-за возможной подделке подписи Кернеса было зарегистрировано в январе этого года. Досудебное расследование по делу осуществляет ГУ НП в Харьковской области.
Также напомним, на днях депутат Харьковского городского совета Алина Мустафаева опубликовала документы, свидетельствующие о фальсификации подписи Кернеса. Мустафаева обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, секретаря СНБО Алексею Данилову, НАПКа и Генеральному прокурору с просьбой разобраться в ситуации и наказать виновных.
Комментируя это, Бакумов отметил, что высшее руководство государства должно взять дело под личный контроль.
“Если есть такое обращение — адресаты должны отреагировать на него”, — подчеркнул он.
Контекст
17 декабря прошлого года стало известно о смерти Геннадия Кернеса. Последний раз его видели на публике в августе. Вскоре после известия о смерти Кернеса появилась флешка якобы с его электронной подписью, благодаря которой Игорь Терехов временно занял кресло мэра.
По одной из версий, подпись подделана и сделана уже после смерти Геннадия Кернеса.
Нового мэра Харькова жители города будут избирать 31 октября. Политологи прогнозируют два тура выборов, где, вероятно, встретятся Михаил Добкин и Игорь Терехов.