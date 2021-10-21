Нардеп призвал правоохранителей эффективно расследовать дело по факту подделки подписи Кернеса

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 28300 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 59997 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 77994 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 232145 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 132887 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 401218 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 317015 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215594 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245184 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255754 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3.3м/с
50%
Популярные новости

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 22557 просмотра

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 5802 просмотра

Ракетный удар по Кривому Рогу: количество жертв продолжает расти

5 апреля, 00:41 • 4354 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 4916 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 11025 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 1808 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 11102 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 140687 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 232145 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 401218 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13555 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22274 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 51231 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75498 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60335 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

Нардеп призвал правоохранителей эффективно расследовать дело по факту подделки подписи Кернеса

Киев • УНН

 • 15754 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Правоохранительные органы должны активизировать досудебное расследование дела о возможной подделке подписи Геннадия Кернеса. Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат Александр Бакумов.

Нардеп призвал правоохранителей эффективно расследовать дело по факту подделки подписи Кернеса

Цитата

“Уже есть уголовное производство. Следовательно, органы досудебного расследования должны эффективно расследовать его, исследовать все факты, подтверждающие или опровергающие обнаруженное.

Если будет установлен факт подделки подписи Кернеса — надо предъявить обвинение виновникам, и передать дело в суд”, — сказал он.

Напомним, уголовное производство из-за возможной подделке подписи Кернеса было зарегистрировано в январе этого года. Досудебное расследование по делу осуществляет ГУ НП в Харьковской области.

Также напомним, на днях депутат Харьковского городского совета Алина Мустафаева опубликовала документы, свидетельствующие о фальсификации подписи Кернеса. Мустафаева обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, секретаря СНБО Алексею Данилову, НАПКа и Генеральному прокурору с просьбой разобраться в ситуации и наказать виновных.

Комментируя это, Бакумов отметил, что высшее руководство государства должно взять дело под личный контроль.

“Если есть такое обращение — адресаты должны отреагировать на него”, — подчеркнул он.

Контекст

17 декабря прошлого года стало известно о смерти Геннадия Кернеса. Последний раз его видели на публике в августе. Вскоре после известия о смерти Кернеса появилась флешка якобы с его электронной подписью, благодаря которой Игорь Терехов временно занял кресло мэра.

По одной из версий, подпись подделана и сделана уже после смерти Геннадия Кернеса.

Нового мэра Харькова жители города будут избирать 31 октября. Политологи прогнозируют два тура выборов, где, вероятно, встретятся Михаил Добкин и Игорь Терехов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,472.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,809.53