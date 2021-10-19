Кандидат у мери Харкова Мустафаєва розповіла, хто "по-мародерське" відібрав електронний підпис у Кернеса перед смертю

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“Після смерті Геннадія Адольфовича Кернеса, Харків охопила епідемія нападів посмертної любові до нього з боку харківських політичних еліт. Кожен намагався довести, що саме він більше інших любив покійного і, що покійний найбільше хотів щоб даний політик став його спадкоємцем на посаді харківського градоначальника”, — написала вона.

Так звані еліти явили Україні безпрецедентний приклад політичного мародерства, додає депутат.

“Але якщо звичайні мародери в більшості випадків обирають мертвих, то наші вирішили обібрати Геннадія Адольфовича, коли він щосили боровся за життя. Коротенько справа йшла так 16 вересня 2020 року медичний борт доставив пана Кернеса в клініку Шаріте в Берліні. А вже 17 вересня 2020 року, за вказівкою нинішнього виконуючого обов’язки мера, а тоді першого заступника мера Ігоря Терехова, були подані зміни до декларації Кернеса 16:42 і 16:47. Під час подачі змін декларації (щодо видатків на мед борт) зловмисники помітили, що термін дії електронного ключа закінчується у вересні 2020 року”, — повідала Мустафаєва.

Вона пояснює, що сервер НАЗК зафіксував 2 IP адреси 91.201.180.76 і 32 — це адреси КП МіськІнфоЦентр, а комп’ютери з яких входили на Сервер НАЗК маючи логін, пароль і електронний ключ, знаходяться в користуванні Головного Системного адміністратора, Лук’янова Артура Івановича.

“Вся ця інформація знаходиться у розпорядженні правоохоронних органів усіх рівнів! П’ятьма хвилинами пізніше був продовжений термін дії електронного ключа. Все з того ж офісу КП МіськІнфоЦентр у місті Харків проспект Науки 38, офіс 618. Ось так була створений фальшивий електронний підпис Геннадія Кернеса”, — додала депутат.

Після отримання фальшивого електронного ключа почався політичний ярмарок, запевняє депутат.

“Від імені Геннадія Адольфовича приймалися рішення, формувалися списки депутатів, призначалися чиновники. Одним словом, банда політичних мародерів під проводом Ігоря Терехова захопила місто і творила в ньому, що хотіла, прикриваючись авторитетом шановного і улюбленого харків’янами мера, який був заблокований хворобою у Німеччині”, — зазначила Мустафаєва.

Вона звернулася до Президента України, Секретаря РНБО Олексію Данилову, НАПК і Генерального прокурора з проханням розібратися в ситуації і покарати винуватців.

Контекст

17 грудня минулого року стало відомо про смерть Геннадія Кернеса. Останній раз його бачили на публіці у серпні. Незабаром після звістки про смерть Кернеса з’явилася флешка нібито з його електронним підписом, завдяки якій Ігор Терехов тимчасово зайняв крісло мера.

За однією з версій, підпис підроблений і зроблена вже після смерті Геннадія Кернеса.

Нового мера Харкова жителі міста обиратимуть 31 жовтня. Політологи прогнозують два тури виборів, де, ймовірно, зустрінуться Михайло Добкін і Ігор Терехов.