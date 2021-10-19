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Кандидат в мэры Харькова Мустафаева рассказала, кто "по-мародерски" отобрал электронную подпись у Кернеса перед смертью

Кандидат в мэры Харькова Мустафаева рассказала, кто "по-мародерски" отобрал электронную подпись у Кернеса перед смертью

Киев  •  УНН

 • 30669 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Депутат Харьковского городского совета от “Слуги народа” и кандидат на должность городского главы Алина Мустафаева в своём Telegram написала о том, как “наследники — мародеры” присвоили себе электронную подпись Геннадия Кернеса прям перед его смертью, передаёт УНН.

Цитата

“После смерти Геннадия Адольфовича Кернеса, Харьков охватила эпидемия приступов посмертной любви к нему со стороны харьковских политических элит. Каждый пытался доказать, что именно он больше других любил покойного и, что покойный больше всего хотел чтобы данный политик стал его наследником на посту харьковского градоначальника”, — написала она.

Так называемые элиты явили Украине беспрецедентный пример политического мародерства, добавляет депутат.

“Но если обычные мародеры в большинстве случаев обирают мертвых, то наши решили обобрать Геннадия Адольфовича, когда он изо всех сил боролся за жизнь. Вкратце дело обстояло так, 16 сентября 2020 года медицинский борт доставил господина Кернеса в клинику Шарите в Берлине. А уже 17 сентября 2020 года , по указке нынешнего исполняющего обязанности мера, а тогда первого зама мэра Игоря Терехова , были поданы изменения в декларацию Кернеса 16:42 и 16:47. Во время подачи изменений декларации ( касательно расходов на мед борт ) злоумышленники заметили, что срок действия электронного ключа заканчивается в сентябре 2020 года”, — поведала Мустафаева.

Она обьясняет, что сервер НАПК зафиксировал 2 IP адреса 91.201.180.76 и 32 — это адреса КП ГорИнфоЦентр, а компьтеры с которых входили на Сервер НАПК имея логин , пароль и электронный ключ, находятся в пользовании Главного Системного администратора, Лукьянова Артура Ивановича.

“Вся эта информация находится в распоряжении правоохранительных органов всех уровней! Пятью минутами позже был продлен срок действия электронного ключа. Все с того же офиса КП ГорИнфоЦентр в городе Харьков проспект Науки 38 , офис 618. Вот так была создана фальшивая электронная подпись Геннадия Кернеса”, — добавила депутат.

После получения фальшивого электронного ключа началась политическая ярмарка, уверяет депутат.

“От имени Геннадия Адольфовича принимались решения, формировались списки депутатов, назначались чиновники. Одним словом, банда политических мародеров под предводительством Игоря Терехова захватила город и творила в нем, что хотела, прикрываясь авторитетом уважаемого и любимого харьковчанами мера, который был заблокирован болезнью в Германии”, — отметила Мустафаева.

Она обратилась к Президенту Украины, Секретарю СНБО Алексею Данилову, НАЗК и Генеральному прокурору с просьбой разобраться в ситуации и наказать виновников.

Контекст

17 декабря прошлого года стало известно о смерти Геннадия Кернеса. Последний раз его видели на публике в августе. Вскоре после известия о смерти Кернеса появилась флешка якобы с его электронной подписью, благодаря которой Игорь Терехов временно занял кресло мэра.

По одной из версий, подпись подделана и сделана уже после смерти Геннадия Кернеса.

Нового мэра Харькова жители города будут избирать 31 октября. Политологи прогнозируют два тура выборов, где, вероятно, встретятся Михаил Добкин и Игорь Терехов.

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