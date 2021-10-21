Нардеп закликав правоохоронців ефективно розслідувати справу за фактом підробки електронного підпису Кернеса
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Правоохоронні органи повинні активізувати досудове розслідування справи щодо ймовірної підробки електронного підпису Геннадія Кернеса. Таку думку у коментарі УНН висловив народний депутат Олександр Бакумов.
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“Вже є кримінальне провадження. А отже, органи досудового розслідування мають ефективно розслідувати його, дослідити всі факти, які підтверджують або спростовують виявлене.
Якщо буде встановлено факт підробки електронного підпису Кернеса — треба пред’явити обвинувачення винуватцям, і передати справу до суду”, — сказав він.
Нагадаємо, кримінальне провадження через можливу підробку електронного підпису Кернеса було зареєстроване у січні цього року. Досудове розслідування у справі здійснює ГУ НП у Харківській області.
Також нагадаємо, днями депутат Харківської міської ради Аліна Мустафаєва опублікувала документи, які свідчать про фальсифікацію електронного підпису Кернеса. Мустафаєва звернулася до президента Володимира Зеленського, секретаря РНБО Олексія Данилова, НАПК і Генерального прокурора з проханням розібратися в ситуації і покарати винуватців.
Коментуючи це, Бакумов зазначив, що вище керівництво держави має взяти справу під особистий контроль.
“Якщо є таке звернення — адресати повинні відреагувати на нього”, — підкреслив він.
Контекст
17 грудня минулого року стало відомо про смерть Геннадія Кернеса. Останній раз його бачили на публіці у серпні. Незабаром після звістки про смерть Кернеса з’явилася флешка нібито з його електронним підписом, завдяки якій Ігор Терехов тимчасово зайняв крісло мера.
За однією з версій, підпис підроблений і зроблена вже після смерті Геннадія Кернеса.
Нового мера Харкова жителі міста обиратимуть 31 жовтня. Політологи прогнозують два тури виборів, де, ймовірно, зустрінуться Михайло Добкін і Ігор Терехов.