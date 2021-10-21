Нардеп закликав правоохоронців ефективно розслідувати справу за фактом підробки електронного підпису Кернеса

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 17472 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 80251 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 128234 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 112743 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 120756 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 88636 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 76392 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 168360 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87491 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 265177 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4.9м/с
89%
Популярнi новини

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 41777 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 40229 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 47563 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 12341 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 28783 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 133622 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 168361 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 265179 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 434993 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 422721 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 28363 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 34085 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 34710 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 35898 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 85634 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Нардеп закликав правоохоронців ефективно розслідувати справу за фактом підробки електронного підпису Кернеса

Київ • УНН

 • 15754 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Правоохоронні органи повинні активізувати досудове розслідування справи щодо ймовірної підробки електронного підпису Геннадія Кернеса. Таку думку у коментарі УНН висловив народний депутат Олександр Бакумов.

Нардеп закликав правоохоронців ефективно розслідувати справу за фактом підробки електронного підпису Кернеса

Цитата

“Вже є кримінальне провадження. А отже, органи досудового розслідування мають ефективно розслідувати його, дослідити всі факти, які підтверджують або спростовують виявлене.

Якщо буде встановлено факт підробки електронного підпису Кернеса — треба пред’явити обвинувачення винуватцям, і передати справу до суду”, — сказав він.

Нагадаємо, кримінальне провадження через можливу підробку електронного підпису Кернеса було зареєстроване у січні цього року. Досудове розслідування у справі здійснює ГУ НП у Харківській області.

Також нагадаємо, днями депутат Харківської міської ради Аліна Мустафаєва опублікувала документи, які свідчать про фальсифікацію електронного підпису Кернеса. Мустафаєва звернулася до президента Володимира Зеленського, секретаря РНБО Олексія Данилова, НАПК і Генерального прокурора з проханням розібратися в ситуації і покарати винуватців.

Коментуючи це, Бакумов зазначив, що вище керівництво держави має взяти справу під особистий контроль.

“Якщо є таке звернення — адресати повинні відреагувати на нього”, — підкреслив він.

Контекст

17 грудня минулого року стало відомо про смерть Геннадія Кернеса. Останній раз його бачили на публіці у серпні. Незабаром після звістки про смерть Кернеса з’явилася флешка нібито з його електронним підписом, завдяки якій Ігор Терехов тимчасово зайняв крісло мера.

За однією з версій, підпис підроблений і зроблена вже після смерті Геннадія Кернеса.

Нового мера Харкова жителі міста обиратимуть 31 жовтня. Політологи прогнозують два тури виборів, де, ймовірно, зустрінуться Михайло Добкін і Ігор Терехов.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$65.17
Bitcoin
$82,148.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,616.31