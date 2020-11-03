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Нардеп Волошин заявил, что Пальчевский брал деньги за места в списках своей партии

Нардеп Волошин заявил, что Пальчевский брал деньги за места в списках своей партии

Киев  •  УНН

 • 14863 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Бывший кандидат на должность председателя Киевского городского совета Андрей Пальчевский брал деньги за места в списках своей партии "Победа". Об этом в эфире телеканала Zik заявил народный депутат Украины от ОПЗЖ Олег Волошин, передает корреспондент УНН.

Волошин, находясь под стенами ВР и обсуждая заседание и ситуацию с КСУ, сделал ремарку и относительно политика Андрея Пальчевского, отметив, что он брал деньги за места в списке.

"Наобещали всем, кому можно (об открытии рынка земли в Украине - ред.). Ермак бросился в Ватикан, ведь банк Ватикана - один из крупнейших держателей свободных средств, который хочет купить землю. Различным Ротшильдам, всем уже наобещали: "Ребята, открывается большое казино. Раскупайте украинскую землю". А сейчас Конституционный суд, хряп, и закроет эту "лавочку". Это же страшное дело! Это хуже чем Пальчевский, который взял деньги за места в списках и, в итоге, не прошел", - подчеркнул Волошин.

Напомним, что согласно экзит-полу социологической группы "Рейтинг", Андрей Пальчевский на выборах городского головы Киева набрал около 4,5%. Добавим, что его партия "Победа Пальчевского", согласно этому исследованию, не проходит в КГГА, набирая лишь 3,9% голосов избирателей.

Добавим, что уже обработано 56% избирательных участков в Киеве.

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