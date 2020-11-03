Нардеп Волошин заявив, що Пальчевський брав гроші за місця в списках своєї партії

Волошин, перебуваючи під стінами ВР і обговорюючи засідання та ситуацію з КСУ, зробив ремарку і щодо політика Андрія Пальчевського, зауваживши, що той брав гроші за місця у списках.

“Наобіцяли всім, кому можна (про відкриття ринку землі в Україні — ред.). Єрмак помчав у Ватикан, адже банк Ватикану — один із найбільших тримачів вільних коштів, який хоче купити землю. Різним Ротшильдам, усім уже наобіцяли: “Хлопці, відкривається велике казино. Розкуповуйте українську землю”. А зараз Конституційний суд, хряп, і закриє цю “лавочку”. Це ж страшне діло! Це гірше ніж Пальчевський, який взяв гроші за місця в списках і, в підсумку, не пройшов”, - наголосив Волошин.

Нагадаємо, що згідно з екзит-полом соціологічної групи “Рейтинг”, Андрій Пальчевський на виборах міського голови Києва набрав близько 4,5%. Додамо, що його партія “Перемога Пальчевського”, згідно з цим дослідженням, не проходить до КМДА, набираючи лише 3,9% голосів виборців.

Додамо, що вже оброблено 56% виборчих дільниць у Києві.