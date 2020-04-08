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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 71465 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 84526 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Совещание под председательством Зеленского: карантин не будут смягчать

Совещание под председательством Зеленского: карантин не будут смягчать

Киев  •  УНН

 • 13162 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Сейчас нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учетом пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование. К такому согласию пришли на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Офиса Президента.

"Карантин - это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так быстро. Мы видим, что многие украинцы ответственно относятся к карантину, хотя это нелегко. Мы же должны быть ответственными по отношению к людям и сделать все, чтобы облегчить их жизнь в это время", - сказал Зеленский.

Присутствовавший на совещании премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с этой целью уже разработаны программы выплат людям с низкими доходами.

"Уже со вчерашнего дня мы начали дополнительные выплаты пенсионерам, которым за 80. Со следующей недели будем доплачивать по 1000 гривен тем, у кого пенсия ниже 5000 гривен. И к концу апреля эти деньги получат все такие пенсионеры", - отметил премьер.

Кроме того, по поручению Президента правительство классифицировало категории населения, которым будет оказана дополнительная помощь.

Речь идет о безработных, малообеспеченных семьях с детьми, малый и средний бизнес.

Как сообщалось в УНН, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, проект постановления о создании Совета по вопросам экономического развития и законопроект по защите населения от инфекционных болезней.

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