Совещание под председательством Зеленского: карантин не будут смягчать

"Карантин - это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так быстро. Мы видим, что многие украинцы ответственно относятся к карантину, хотя это нелегко. Мы же должны быть ответственными по отношению к людям и сделать все, чтобы облегчить их жизнь в это время", - сказал Зеленский.

Присутствовавший на совещании премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с этой целью уже разработаны программы выплат людям с низкими доходами.

"Уже со вчерашнего дня мы начали дополнительные выплаты пенсионерам, которым за 80. Со следующей недели будем доплачивать по 1000 гривен тем, у кого пенсия ниже 5000 гривен. И к концу апреля эти деньги получат все такие пенсионеры", - отметил премьер.

Кроме того, по поручению Президента правительство классифицировало категории населения, которым будет оказана дополнительная помощь.

Речь идет о безработных, малообеспеченных семьях с детьми, малый и средний бизнес.

Как сообщалось в УНН, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, проект постановления о создании Совета по вопросам экономического развития и законопроект по защите населения от инфекционных болезней.