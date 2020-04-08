Совещание под председательством Зеленского: карантин не будут смягчать
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Сейчас нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учетом пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование. К такому согласию пришли на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Офиса Президента.
"Карантин - это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так быстро. Мы видим, что многие украинцы ответственно относятся к карантину, хотя это нелегко. Мы же должны быть ответственными по отношению к людям и сделать все, чтобы облегчить их жизнь в это время", - сказал Зеленский.
Присутствовавший на совещании премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с этой целью уже разработаны программы выплат людям с низкими доходами.
"Уже со вчерашнего дня мы начали дополнительные выплаты пенсионерам, которым за 80. Со следующей недели будем доплачивать по 1000 гривен тем, у кого пенсия ниже 5000 гривен. И к концу апреля эти деньги получат все такие пенсионеры", - отметил премьер.
Кроме того, по поручению Президента правительство классифицировало категории населения, которым будет оказана дополнительная помощь.
Речь идет о безработных, малообеспеченных семьях с детьми, малый и средний бизнес.
Как сообщалось в УНН, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, проект постановления о создании Совета по вопросам экономического развития и законопроект по защите населения от инфекционных болезней.