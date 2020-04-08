Нарада під головуванням Зеленського: карантин не пом’якшуватимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Наразі не можна говорити про пом’якшення карантинних заходів, особливо з урахуванням великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому на святкування. Такої згоди дійшли на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з коронавірусом, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Офісу Президента.
"Карантин – це те, що нас рятує. Завдяки тому, що ми запровадили його вчасно, поширення коронавірусу відбувається не так швидко. Ми бачимо, що багато українців відповідально ставляться до карантину, хоча це нелегко. Ми ж маємо бути відповідальними щодо людей і зробити все, аби полегшити їхнє життя у цей час", – сказав Зеленський.
Присутній на нараді прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з цією метою вже розроблені програми виплат людям з найнижчими доходами.
"Вже відучора ми почали додаткові виплати пенсіонерам, яким за 80. З наступного тижня будемо доплачувати по 1000 гривень тим, у кого пенсія нижча 5000 гривень. І до кінця квітня ці гроші отримають усі такі пенсіонери", – зазначив прем‘єр.
Крім того, за дорученням Президента уряд класифікував категорії населення, яким буде надана додаткова допомога.
Йдеться про безробітних, малозабезпечені родини з дітьми, малий та середній бізнес.
Як повідомлялося в УНН, Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку питань, зокрема, проект постанови про утворення Ради з питань економічного розвитку та законопроект щодо захисту населення від інфекційних хвороб.