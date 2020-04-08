Нарада під головуванням Зеленського: карантин не пом’якшуватимуть

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Наразі не можна говорити про пом’якшення карантинних заходів, особливо з урахуванням великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому на святкування. Такої згоди дійшли на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з коронавірусом, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Офісу Президента.