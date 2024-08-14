НАПК проверило более тысячи отчетов политических партий: в трети из них выявили нарушения

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по результатам проверки отчетов политических партий нашло нарушения в 466 отчетах, то есть в каждом третьем. Об этом заявили в НАПК, передает УНН.

Детали

Отмечается, что из 379 зарегистрированных партий только 230 отчитались о своей деятельности за 2020 - первый квартал 2024 года.

НАПК в течение января-июля 2024 года проверило 100% представленных отчетов, а именно 1 236 отчетов центральных ячеек политических партий, из них 37 отчетов четырех парламентских партий за 2020 - первый квартал 2024 года.

В Агентстве напомнили, что за этот период парламентские партии получили около 2,4 млрд грн государственного финансирования.

Нарушения, выявленные при проверке отчетов политических партий в январе-июле, в частности, следующие:

взносы от фиктивных взносодателей, которые согласно информации Государственной налоговой службы Украины не имеют доходов за соответствующие периоды;

сотрудничество с субъектами, которые имеют признаки сомнительности, а также установление операций "на бумаге";

неотражение сведений о реальных размерах взносов/расходов.

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По результатам проверок по состоянию на 10.08.2024 НАПК составило 81 протокол об административных правонарушениях, в частности:

56 протоколов об административных правонарушениях - непредставление отчетов политических партий (ст. 212-21 КУоАП);

21 протокол об административном правонарушении - нарушение порядка представления отчетов политических партий (ст. 212-21 КУоАП);

3 протокола об административных правонарушениях - нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии (ст. 212-15 КУоАП);

один протокол об административном правонарушении - непредоставление информации, документов и нарушение установленных законом сроков их предоставления (ст. 188-46 КУоАП).

В то же время продолжается подготовка материалов по более трехсот протоколов об административных правонарушениях.

Кроме того, НАПК направлено в правоохранительные органы 9 сообщений о совершении уголовных правонарушений - нарушение порядка финансирования политической партии, а именно: умышленное осуществление взноса лицом, не имеющим на то права, или от имени юридического лица, не имеющего на то права (ч. 2 ст. 159-1 УКУ). В частности, в отношении взносодателей политических партий "Слуга народа", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Блок Кернеса - Успешный Харьков!", "Всеукраинское объединение "Платформа Громад" - подытожили в НАПК.

Напомним,

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило ряд существенных нарушений в отчетах политической партии "Голос" об имуществе, доходах и обязательствах финансового характера за III - IV кварталы 2020 года.