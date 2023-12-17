НАПК приостановило статус Raiffeisen Bank International как международного спонсора войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приостановило статус австрийского Raiffeisen Bank International (RBI), материнской структуры украинского Райффайзен Банка, как международного спонсора войны. Об этом говорится на сайте НАПК в перечне международных спонсоров войны, передает УНН.

Статус приостановлен на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской Комиссии говорится в сообщении.

Детали

Агентство Reuters накануне саммита Европейского Совета сообщило со ссылкой на собственные источники, что Австрия добивается исключения RBI, чьи "дочки" являются крупнейшими западными банками как в России, так и в Украине, из украинского черного списка в обмен на подписание новых санкций Европейского союза против России. На саммите 14-15 декабря Вена не стала блокировать санкции.

НАПК внесло RBI в свой черный список в конце марта 2023 года. Райффайзен Банк единственный среди "дочек" западных банков отлучен от госпрограммы кредитования "5-7-9", поскольку под персональные украинские санкции попала российская компания "Райффайзен-Лизинг", тогда как в отношении всех банков и небанковских финучреждений РФ Украина ввела секторальные санкции.

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