В преддверии выборов Нигерия закрыла все сухопутные границы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В преддверии президентских выборов правительство Нигерии вчера, 14 февраля, распорядилось закрыть все сухопутные границы для обеспечения проведения выборов. Об этом сообщает Синьхуа, передаёт УНН.
"Министр внутренних дел Нигерии Абдулрахман Дамбазау заявил, что сухопутные границы будут закрыты с пятницы до воскресенья", - пишет издание.
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16 февраля, в субботу, в Нигерии пройдут президентские и парламентские выборы. Вопросы безопасности часто вызывает серьезную озабоченность в Нигерии во время выборов.
Напомним, президент Аргентины Маурисио Макри и глава Уругвая Табаре Васкес призвали провести президентские выборы в Венесуэле для мирного урегулирования кризиса в стране.