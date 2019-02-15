Напередодні виборів Нігерія закрила всі сухопутні кордони
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Напередодні президентських виборів уряд Нігерії вчора, 14 лютого, розпорядився закрити всі сухопутні кордони для забезпечення проведення виборів. Про це повідомляє Сіньхуа, передає УНН.
"Міністр внутрішніх справ Нігерії Абдулрахман Дамбазау заявив, що сухопутні кордони будуть закриті з п'ятниці до неділі", - пише видання.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прем'єр Іспанії сьогодні може оголосити про дострокові вибори
16 лютого, в суботу, в Нігерії пройдуть президентські і парламентські вибори. Питання безпеки часто викликає серйозну заклопотаність у Нігерії під час виборів.
Нагадаємо, президент Аргентини Маурісіо Макрі і глава Уругваю Табаре Васкес закликали провести президентські вибори у Венесуелі для мирного врегулювання кризи в країні.