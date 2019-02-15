Напередодні виборів Нігерія закрила всі сухопутні кордони

"Міністр внутрішніх справ Нігерії Абдулрахман Дамбазау заявив, що сухопутні кордони будуть закриті з п'ятниці до неділі", - пише видання.

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16 лютого, в суботу, в Нігерії пройдуть президентські і парламентські вибори. Питання безпеки часто викликає серйозну заклопотаність у Нігерії під час виборів.

Нагадаємо, президент Аргентини Маурісіо Макрі і глава Уругваю Табаре Васкес закликали провести президентські вибори у Венесуелі для мирного врегулювання кризи в країні.



