Нападающий Беседин взял вину на себя за невыход "Динамо" в плей-офф Лиги Европы

"Никогда не думал, что так бывает. Вроде, такие голы забивал, а сегодня не получилось. Этому объяснения нет. Прошу прощения. Стыдно за матч. Не говорю, что команда не хотела победить. Мы неплохо играли. Но игра сейчас не имеет никакого значения, остается результат. А результат таков, что мы не вышли дальше, хотя группа у нас была вполне проходимая, при всем уважении к командам. Считаю, что мы должны были проходить в следующий этап с закрытыми глазами. Сегодняшнее поражение - это моя вина", - признался форвард.

Также футболист вспомнил потерянные моменты и извинился за них.

"Хотел сказать, что полностью виноват я. Не думал, что в таких моментах не смогу забить. Если бы до этого не забивал, тогда другое дело. Сегодня просто не шел мяч в ворота. Значит, где-то не доработал, мало тренировался, где-то не сосредоточен был. Нужно серьезно задуматься", - резюмировал Беседин.

Напомним, что из-за ничьи с "Лугано" киевский коллектив впервые за 8 лет не сумел выйти из группы Лиги Европы.