Нападник Бєсєдін взяв провину на себе за невихід "Динамо" в плей-офф Ліги Європи

"Ніколи не думав, що так буває. Начебто, такі голи забивав, а сьогодні не вийшло. Цьому пояснення немає. Прошу вибачення. Соромно за матч. Не кажу, що команда не хотіла перемогти. Ми непогано грали. Але гра зараз не має жодного значення, залишається результат. А результат такий, що ми не вийшли далі, хоча група у нас була цілком прохідна, попри всю мою повагу до команд. Вважаю, що ми повинні були проходити до наступного етапу з закритими очима. Сьогоднішня поразка - це моя вина", - зізнався форвард.

Також футболіст пригадав свої змарновані моменти та перепросив за них.

"Хотів сказати, що повністю винен я. Не думав, що в таких моментах не зможу забити. Якби до цього не забивав, тоді інша справа. Сьогодні просто не йшов м'яч у ворота. Значить, десь не допрацював, не достатньо тренувався, десь не зосереджений був. Потрібно серйозно замислитися", - резюмував Бєсєдін.

Нагадаємо, що через нічию з "Лугано" київський колектив вперше за 8 років не зумів вийти з групи Ліги Європи.