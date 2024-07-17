Два беспилотника атаковали иракскую авиабазу Айн аль-Асад, где дислоцируются американские и другие международные силы, что стало второй атакой на американские силы в Ираке с начала февраля.
Два беспилотника напали на иракскую авиабазу Айн аль-Асад, где размещены американские и другие международные силы. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По информации, два беспилотника атаковали иракскую авиабазу Айн аль-Асад, где размещены американские и другие международные силы в западном Ираке.
По данным от двух источников от иракских военных, это было второе нападение на американские силы в Ираке с начала февраля, когда иранские группировки в стране прекратили свои нападения на американские войска.
По словам официального представителя США, в апреле возле базы Айн аль-Асад были сбиты два беспилотника.
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