Нападение в центре Нью-Йорка: на полицейского набросились с ножом

Уточняется, что во время нападения как минимум один представитель полиции открыл по злоумышленнику огонь. Инцидент произошел на пересечении тридцать второй улицы и Шестой авеню при большом скоплении народа.

Издание New York Daily News сообщает, что нападавший был идентифицирован полицией как Акрам Джудех. По словам очевидцев, полицейские провели в сторону мужчины 10-15 выстрелов, после чего он упал на землю. При этом, полицейский в результате нападения получил "глубокое ранение" головы.

Место происшествия оцеплено, над городом дежурит вертолет.