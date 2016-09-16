Нападение в центре Нью-Йорка: на полицейского набросились с ножом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В центре Нью-Йорка в час пик мужчина с ножом для резки мяса напал на полицейского, передает УНН со ссылкой на CBS.
Уточняется, что во время нападения как минимум один представитель полиции открыл по злоумышленнику огонь. Инцидент произошел на пересечении тридцать второй улицы и Шестой авеню при большом скоплении народа.
Издание New York Daily News сообщает, что нападавший был идентифицирован полицией как Акрам Джудех. По словам очевидцев, полицейские провели в сторону мужчины 10-15 выстрелов, после чего он упал на землю. При этом, полицейский в результате нападения получил "глубокое ранение" головы.
Место происшествия оцеплено, над городом дежурит вертолет.