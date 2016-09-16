Напад у центрі Нью-Йорка: на поліцейського накинулися з ножем
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У центрі Нью-Йорка під час години пік чоловік з ножем для різання м’яса напав на поліцейського, передає УНН з посиланням на CBS.
Уточнюється, що під час нападу як мінімум один представник поліції відкрив по зловмисникові вогонь. Інцидент стався на перетині 32-ої вулиці і Шостої авеню при великому скупченні народу.
Видання New York Daily News повідомляє, що нападник був ідентифікований поліцією як Акрам Джудех. За словами очевидців, поліцейські провели в сторону чоловіка 10-15 пострілів, після чого він впав на землю. При цьому, поліцейський в результаті нападу отримав “глибоке поранення” голови.
Місце події оточене, над містом чергує вертоліт.