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Нападение на дом Жовквы: суд отправил под арест второго подозреваемого

Киев • УНН

 • 36322 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Второго подозреваемого в поджоге дома заместителя председателя ОПУ Игоря Жовквы по ходатайству Дарницкой окружной прокуратуры города Киева арестовали на два месяца. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Нападение на дом Жовквы: суд отправил под арест второго подозреваемого

Цитата

"Суд удовлетворил ходатайство прокурора относительно второго подозреваемого и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой в 680 тыс. гривен", - сообщила Максимец.

Контекст

22 октября стало известно, что во двор дома заместителя руководителя Офиса Президента Украины, ответственного за направление европейской интеграции, Игоря Жовквы бросили бутылку с легковоспламеняющейся смесью.

Злоумышленником оказался 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания.

После инцидента в Офисе Президента выразили надежду, что заказчиков нападения на дом Жовквы найдут и привлекут к ответственности, как и установят их мотивы.

Киевская прокуратура сегодня сообщила, что по данному делу подозрение получило два человека.

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