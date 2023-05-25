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Приказал обстреливать Украину "Калибрами" из Черного моря: вице-адмиралу рф сообщено о подозрении

Приказал обстреливать Украину "Калибрами" из Черного моря: вице-адмиралу рф сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 457102 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Командующему Черноморского флота вмф рф вице-адмиралу Виктору Соколову, который приказал обстреливать Украину «Калибрами» из Черного моря, сообщили о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Цитата

«Служба безопасности собрала доказательную базу на действующего командующего Черноморским флотом вмф рф вице-адмирала Виктора Соколова. Чиновник причастен к массированным российским ударам по гражданским объектам Украины», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в период с 10 августа 2022 года Соколов лично отдавал приказы о регулярных боевых пусках крылатых ракет 3М14 «Калибр» по энергетической инфраструктуре нашего государства.

В СБУ сообщают, что в результате вражеских обстрелов погибло 4 мирных жителей, еще 40 – получили ранения.

«По данным следствия, воздушные атаки агрессор осуществлял по энергообъектам в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Запорожской, Сумской, Хмельницкой, Ровенской, Черновицкой, Черкасской, Житомирской и Ивано-Франковской областях», - отмечается в сообщении.

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Также установлено, что российские обстрелы нанесли значительные потери национальной системе жизнеобеспечения гражданского населения Украины.

Кроме того, ракетные удары рф приводили к временной остановке работы десятков местных учебных заведений, больниц и других социальных учреждений.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Соколову о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

· ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору);

· ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

· ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

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