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Наказав обстрілювати Україну "Калібрами" з Чорного моря: віцеадміралу рф повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 457103 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Командувачу Чорноморського флоту вмф рф віцеадміралу віктору соколову, який наказав обстрілювати Україну «Калібрами» з Чорного моря, повідомили про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.

Цитата

«Служба безпеки зібрала доказову базу на діючого командувача Чорноморським флотом вмф рф віцеадмірала Віктора Соколова. Посадовець причетний до масованих російських ударів по цивільних об’єктах України», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що у період з 10 серпня 2022 року Соколов особисто віддавав накази щодо регулярних бойових пусків крилатих ракет 3М14 «Калібр» по енергетичній інфраструктурі нашої держави.

В СБУ повідомляють, що унаслідок ворожих обстрілів загинуло 4 мирних жителів, ще 40 – отримали поранення.

«За даними слідства, повітряні атаки агресор здійснював по енергооб’єктах у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Хмельницькій, Рівненській, Чернівецькій, Черкаській, Житомирській та Івано-Франківській областях», - зазначається в повідомленні.

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Також встановлено, що російські обстріли завдали значних втрат національній системі життєзабезпечення цивільного населення України.

Крім того, ракетні удари рф призводили до тимчасової зупинки роботи десятків місцевих навчальних закладів, лікарень та інших соціальних установ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Соколову про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

· ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою);

· ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

· ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни, вчинене групою осіб за попередньою змовою).

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