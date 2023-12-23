Найдена третья жертва в результате взрыва во Львове

Во Львове обнаружили тело третьего погибшего в результате взрыва в частном доме. Об этом сообщил городской председатель Андрей Садовый, передает УНН.

Спасатели нашли третье тело мужчины, погибшего в результате взрыва в частном доме во Львове проинформировал городской голова Львова.

Ранее во Львове под завалами дома, который взорвался в субботу вечером, спасатели нашли погибшего мужчину в возрасте 45 - 50 лет и женщину.

Контекст

Во Львове вечером в субботу в двухэтажном частном жилом доме произошел взрыв.

С места происшествия в больницу госпитализировали двух женщин и двух детей.

По данным МВД, по предварительной информации, взорвалась газовоздушная смесь. Разрушена стена с последующим горением.

Взрыв во Львове: под завалами обнаружили тело женщины