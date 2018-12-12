"Нафтогаз" заявил об обеспечении 18% доходов госбюджета
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. За 11 месяцев этого года группа "Нафтогаз" заплатила в государственный бюджет 121,2 млрд грн, что около 18% от общих доходов государственного бюджета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАК.
"За одиннадцать месяцев 2018 года группа "Нафтогаз" заплатила в государственный бюджет 121,2 млрд грн налогов и дивидендов", - сообщили в компании.
Как отмечается, эта сумма на 13,9 млрд грн превышает совокупный показатель за весь 2017 год.
"В январе-ноябре 2018 года поступления от группы составили около 18% от общих доходов государственного бюджета", - добавили в НАК.
Указано, что группа "Нафтогаз" остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине.
Напомним, ранее "Нафтогаз" заявил, что уже выплатил более 21 млрд грн дивидендов.