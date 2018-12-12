"Нафтогаз" заявив про забезпечення 18% доходів держбюджету
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. За 11 місяців цього року група "Нафтогаз" сплатила до державного бюджету 121,2 млрд грн, що близько 18% від загальних доходів державного бюджету. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАК.
"За одинадцять місяців 2018 року група "Нафтогаз" сплатила до державного бюджету 121,2 млрд грн податків та дивідендів", - повідомили у компанії.
Як зазначається, ця сума на 13,9 млрд грн перевищує сукупний показник за весь 2017 рік.
"У січні-листопаді 2018 року надходження від групи склали близько 18% від загальних доходів державного бюджету", - додали у НАК.
Вказано, що група "Нафтогаз" залишається найбільшим платником податків в Україні.
Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" заявив, що вже сплатив понад 21 млрд грн дивідендів.