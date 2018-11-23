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"Нафтогаз" засчитал 22 млн долл. за транзит в счет долга "Газпрома"

"Нафтогаз" засчитал 22 млн долл. за транзит в счет долга "Газпрома"

Киев  •  УНН

 • 12079 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" за три месяца засчитал 22 млн долл. переплат ПАО "Газпром" за транзит газа в счет погашения долга во исполнение решения Стокгольмского арбитража. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.

"НАК "Нафтогаз Украины" направила ПАО "Газпром" заявление о зачислении переплат за транзит газа в октябре этого года на сумму 3,8 млн долл. США в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражным решением от 28 февраля 2018 года по транзитному контракту. Ранее "Нафтогаз" зачислил на погашение пени 18,3 млн долл. США переплаты за услуги транзита, которые были предоставлены в августе-сентябре текущего года. Таким образом, общая сумма зачислений за последние три месяца превысила 22 млн долл. США", - сообщили в НАК.

В "Нафтогазе" отметили, что ввиду того, что "Газпром" отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" и дальше будет зачислять суммы переплат за транзит газа на погашение пени, начисляемой на основной долг "Газпрома" согласно решению Стокгольмского арбитража.

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В НАК напомнили, что 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу ценообразования на газ по контракту по поставке газа в Украину, таким образом уменьшив его стоимость, что автоматически привело к уменьшению ставки стоимости услуг и общей стоимости услуг транзита газа, предоставляемых "Нафтогазом". Всего по решению Стокгольмского арбитража в транзитном деле "Газпром" должен "Нафтогазу" 4,63 млрд долл. США, из них 2,1 млрд долл. США были зачислены трибуналом в счет задолженности "Нафтогаза" по оплате полученного в 2014-2015 годах, но не оплаченного газа.

"Последовательно отказываясь выполнять решение Стокгольмского арбитража, "Газпром" в 2018 году продолжает платить за транзит большую цену, чем выставляет "Нафтогаз", который рассчитывает тариф в соответствии с решением арбитража", - указали в компании.

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