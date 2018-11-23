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"Нафтогаз" зарахував 22 млн дол. за транзит як борг "Газпрому"

"Нафтогаз" зарахував 22 млн дол. за транзит як борг "Газпрому"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. НАК “Нафтогаз України” за три місяці зарахував 22 млн дол. переплат ПАТ “Газпром” за транзит газу в рахунок погашення боргу на виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу компанії.

"НАК “Нафтогаз України” направила ПАТ “Газпром” заяву про зарахування переплат за транзит газу у жовтні цього року на суму 3,8 млн дол. США в рахунок погашення пені, що нараховується на заборгованість російського монополіста згідно з арбітражним рішенням від 28 лютого 2018 року за транзитним контрактом. Раніше "Нафтогаз" зарахував на погашення пені 18,3 млн дол. США переплати за послуги транзиту, що були надані у серпні-вересні поточного року. Таким чином, загальна сума зарахувань за останні три місяці перевищила 22 млн дол. США", - повідомили у НАК.

У "Нафтогазі" зазначили, що з огляду на те, що "Газпром" відмовляється виконувати рішення Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" і надалі буде зараховувати суми переплат за транзит газу на погашення пені, що нараховується на основний борг "Газпрому" згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу.

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У НАК нагадали, що 22 грудня 2017 року Стокгольмський арбітраж переглянув формулу ціноутворення на газ за контрактом щодо поставки газу в Україну, таким чином зменшивши його вартість, що автоматично призвело до зменшення ставки вартості послуг та загальної вартості послуг транзиту газу, які надаються "Нафтогазом". Всього за рішенням Стокгольмського арбітражу у транзитній справі "Газпром" винен "Нафтогазу" 4,63 млрд дол. США, з них 2,1 млрд дол. США були зараховані трибуналом в рахунок заборгованості "Нафтогазу" з оплати отриманого у 2014-2015 роках, але не оплаченого газу.

"Послідовно відмовляючись виконувати рішення Стокгольмського арбітражу, "Газпром" у 2018 році продовжує платити за транзит більшу ціну, ніж виставляє "Нафтогаз", який розраховує тариф у відповідності до рішення арбітражу", - вказали у компанії.

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